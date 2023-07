Die namhaftesten Figuren der am Freitag beginnenden 2. Liga stehen vorwiegend nicht am Spielfeld. Mit Carsten Jancker, Champions-League-Sieger mit Bayern und Europacup-Finalist mit Rapid, bringt der Trainer von Aufsteiger Leoben Glamour in die Meisterschaft. Als Sportdirektor der Admira wird Peter Stöger, unter anderem Trainer bei Köln, Dortmund, Ferencvaros Budapest und Meistermacher der Wiener Austria, einige Blicke auf sich ziehen.