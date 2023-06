Der GAK arbeitet eifrig an dem Kader für die kommende Saison. Mit Felix Holzhacker haben die Grazer den dritten Neuzugang präsentiert. In dieser Transferperiode holte Sportdirektor Didi Elsneg bislang Daniel Maderner (Stürmer/zuletzt SK Beveren) und Christian Lichtenberger (Mittelfeld/Lafnitz) Holzhacker ist 21 Jahre alt und auf der linken Seite einsetzbar, vorwiegend in der Verteidigung. Holzhacker wurde in der Akademie des SK Rapid ausgebildet. "Felix ist ein sehr talentierter Außenverteidiger mit großem Potenzial. Wir freuen uns, dass er seine nächsten Entwicklungsschritte mit dem GAK geht," sagt Sportchef Dieter Elsneg und fügt an: "Neben seinen Qualitäten in der Defensive bringt er als Linksfuß auch im Spielaufbau Fähigkeiten mit, die uns in der vergangenen Spielzeit sehr überzeugt haben."