Was seit Tagen fix ist, wurde am Donnerstagabend auch in einem Vertrag festgehalten. Gernot Messner wird beim GAK ein weiteres Jahr das Trainerzepter schwingen. Neben Messner bleiben damit auch Co-Trainer Christoph Cemernjak, Individualtrainer Ralph Spirk und Athletiktrainer Stefan Arvay in Diensten des GAK. "Wir haben im vergangenen Jahr die zweitmeisten Tore erzielt und die drittwenigsten Treffer erhalten und sind nur durch einen Punkt weniger nicht aufgestiegen. Wir wollen an der bisherigen Arbeit weitermachen", sagt Sportdirektor Didi Elsneg zur Vertragsverlängerung.

Messner meinte zur Verlängerung: "Da es uns in der vergangenen Saison nicht gelungen ist, uns für unsere Arbeit zu belohnen, freue ich mich sehr, meine Arbeit mit der Mannschaft weiterführen zu können", erklärt der Trainer und fügt an: "Für die kommende Spielzeit wollen wir unsere Stärken weiter festigen und unserem Spiel neue Qualitäten und Facetten hinzufügen."

Der Kärntner führt das Team seit Dezember 2021 und gewann 25 seiner 47 Spiele.