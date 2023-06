Auf geht’s, Rote, kämpfen und siegen! So schallt es bereits vor dem Anpfiff durch das Klubhaus des GAK. Obwohl die große Entscheidung auswärts in Dornbirn fällt, lassen es sich die Grazer Fans nicht nehmen, im GAK-Zentrum in Weinzödl ordentlich mitzufiebern. Die Fans tauchen das GAK-Zentrum in ein Meer aus Rot. Bereits beim Einlaufen der Mannschaft in Dornbirn kocht die Stimmung ein erstes Mal hoch.