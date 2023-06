Umfrage: Steigt der GAK am Sonntag in die Bundesliga auf?

Mit einem Sieg in Dornbirn ist dem GAK am Sonntag (14.30 Uhr) der Aufstieg in die Bundesliga sicher. BW Linz - die Linzer liegen einen Punkt hinter den Rotjacken - empfangen Sturm II. Stimmen Sie ab - wird der GAK Meister?