Der GAK hat es am Sonntag in der eigenen Hand. Mit einem Auswärtssieg gegen Dornbirn kann den Steirern niemand mehr den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga streitig machen. Mittendrin statt nur dabei ist mit dem Spittaler Gernot Messner der Chefcoach. Der 42-Jährige übernahm im Dezember 2021 mit dem GAK erstmals ein Profiteam – eine Herkulesaufgabe, der er gewachsen ist, denn eineinhalb Jahre später steht er vor einem ganz großen Coup.