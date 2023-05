Ein Spiel fehlt noch, ein letzter Schritt, ein Sieg, der zum sportlich wichtigsten für den GAK 1902 werden kann: Mit einem Sieg in Dornbirn am Sonntag, dem 4. Juni, ist die Rückkehr in die oberste Spielklasse fixiert – und die Rotjacken sind weiter in der Poleposition. Sie haben es sozusagen selbst in der Hand. Und: Aus dem Dreikampf um den Titel ist schon ein Zweikampf geworden, nur noch Blau-Weiß Linz kann die Athletiker überhaupt von der Spitze verdrängen – braucht dazu aber jedenfalls einen Grazer Patzer im Ländle.