Zwei Siege noch, dann spielt der GAK wieder in der höchsten österreichischen Liga. Von den aktuell Verantwortlichen spricht keiner das Wort mit dem großen „M“ aus, aber alle wissen, was zu tun ist. Auch die Anhänger des GAK: Mehr als 4500 Tickets für das Spiel am Freitag gegen Amstetten (19.15 Uhr) sind bereits verkauft. Und einige der Anhänger erleben den möglichen Aufstieg in die Bundesliga nicht zum ersten Mal: In der Saison 1994/95 gelang das zuletzt. Ein Trio war mittendrin statt nur dabei. Herbert „Mucki“ Wieger, Martin Amerhauser und Gregor Pötscher.