Der GAK kann auch in der kommenden Spielzeit auf seine Innenverteidiger Lukas Graf und Marco Gantschnig zählen, beide verlängern ihre Verträge an der Mur. Mit Graf bleibt der längstdienende Spieler der Rotjacken ein weiteres Jahr an Bord, er trägt das GAK-Dress seit Sommer 2016, als die Steirer noch in der Oberliga aktiv waren. "In der aktuellen Saison hat Lukas einen weiteren Entwicklungsschritt machen können, war eine verlässliche Stütze unserer Defensive", wird Sportdirektor Dieter Elsneg in einer Aussendung zitiert. "Aktuell arbeitet er sich nach seinem Kreuzbandriss an seiner Rückkehr zu voller Fitness. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, in dieser schwierigen Situation hinter einem so verdienten Spieler wie Lukas zu stehen." Schon in der vergangenen Woche hat Elsneg betont, Graf in der aktuellen Situation zur Seite stehen zu wollen. "Wir sind überzeugt, dass er auch in der kommenden Saison seine Erfahrung und seine Leidenschaft für den Verein einbringen wird", sagt Elsneg.

Auch Gantschnig hat aufgrund von Verletzungsproblemen wie auch Graf in der laufenden Spielzeit nur 13 Saisoneinsätze vorzuweisen. Er hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr plus Option auf ein zusätzliches Jahr verlängert. "Marcos Engagement, seine Professionalität und sein Talent haben ihm zu Recht die Anerkennung seiner Teamkollegen und Fans eingebracht", sagt Elsneg. "Der GAK gilt als eines der defensivstärksten Teams der Liga. Dies ist unter anderem natürlich auch den guten Leistungen von Marco zu verdanken."