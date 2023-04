Der eine ruhig, reflektiert, akribisch, analytisch, strukturiert, der andere emotional, laut, vertrauenswürdig und ein Spontanentscheider. GAK-Chefcoach Gernot Messner und sein Co-Trainer Christoph Cemernjak könnten gegensätzlicher nicht sein - doch diese spezielle Konstellation spricht offensichtlich für sich. „Gernot überlässt so gut wie gar nichts dem Zufall und würde nie etwas Unüberlegtes aussprechen“, erklärt Cemernjak, der mit „Messi“ im Dezember 2021 dem Lockruf aus Graz nicht widerstehen konnte. „Chris deckt genau das ab, was mir fehlt. Ich kann mich in jeder Lebenslage hundertprozentig auf ihn verlassen. Er vertritt immer seine Meinung und hat ein unglaubliches Gespür für den Gegner“, präzisiert Messner, ohne lang zu zögern.