Vor wenigen Monaten noch, da hätten viele GAK-Fans nach dem frühen Lafnitzer-Treffer durch Vincent Trummer (2.) wohl schon resigniert. Doch die Rotjacken haben sich gewandelt, der Aufstiegs-Hunger bei den Akteuren auf dem Platz ist groß wie nie und auch die hunderten mitgereisten Grazer ließen sich ihre Euphorie in der prall gefüllten Lafnitzer Fußballarena nicht im Keim ersticken. Und als Milos Jovicic nach einer Liendl-Ecke kurz darauf zum raschen Ausgleich einnickte (9.) und Benjamin Rosenberger ein Tausend-Gulden-Schuss auskam (19.), war klar, dass die Athletiker St. Pölten und Blau-Weiß Linz weiter im Nacken atmen. Am Freitag (20.30 Uhr) kann der GAK im direkten Duell mit den zweitplatzierten Linzern an diesen vorbeiziehen.

Aber zurück zum Steirerderby: Nachdem Lafnitz mit Fortdauer der ersten Hälfte bessere ins Spiel kam und Jakob Meierhofer zweimal rettend eingreifen musste (34., 37.), schien Gernot Messners Halbzeitansprache zu fruchten. Im zweiten Durchgang ließ sich der GAK die Butter nicht mehr vom Sonntagsbrot nehmen, auch weil Andreas Zingl – der unmittelbar vor dem 2:1 noch mit einer sensationellen Doppel-Parade gegen Lenn Jastremski und Thorsten Schriebl geglänzt hatte – ein Lapsus unterlief und Jastremski anschoss. Der Ball hüpfte vom Körper des Deutschen zum 3:1 ins Tor. Der Sieg war in weiterer Folge nicht mehr in Gefahr, der Anschlusstreffer der Oststeirer durch Stefan Umjenovic vom Elfmeterpunkt kam in der Nachspielzeit zu spät. Bitter für Michael Huber: Der eingewechselte Innenverteidiger sah für sein Handspiel, das zum Strafstoß führte, die Gelb-Rote Karte. Für die Lafnitzer war es erst die zweite Niederlage im Frühjahr.