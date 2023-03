Der GAK feiert in der 2. Liga den dritten Sieg in Serie und liegt durch das 3:0 gegen die Young Violets bereits auf den dritten Tabellenplatz, weiterhin vier Punkte hinter Spitzenreiter St. Pölten. Zwei Schreckmomente hatten die Rotjacken zu Beginn des Spiels zu überstehen. Zweimal tauchten junge violette Spieler vor dem Tor von Jakob Meierhofer auf. Passiert ist nichts. Zumindest nicht in diesem Strafraum. Der andere 16er war schließlich im Blickpunkt. Und dabei machte Austria-Tormann Sandali Conde alles andere als eine gute Figur. Sein Fehler in der 4. Minute blieb ohne Folgen, weil Bogdan Vinnuyk das Tor nicht traf. Sein zweiter Fauxpas nützte schließlich Markus Rusek als Kapitän, weil Marco Perchtold gelb-gesperrt war, zur 1:0-Führung. Der GAK war besser. Die Gäste aus Wien versuchten mitzuhalten, an diesem Nachmittag allerdings mit untauglichen Mitteln.

In der zweiten Hälfte ändert sich wenig. Der GAK machte weiterhin das Spiel. Allerdings wurden die Chancen seltener, die Gestiken unter den GAK-Spielern mehr. Die Young Violets arbeiteten sich in die Partie, blieben von der Qualität aber weiter eine Klasse schwächer. Und plötzlich tauchte der neue Kapitän wieder im Strafraum auf, stellte in der 62. Minute auf 2:0 für den GAK. Die Vorentscheidung war gefallen, die Grazer ließen nichts mehr anbrennen in diesem Spiel. Für etwas Aufregung sorgte Schiedsrichter Alan Kijas, der einige Fous an GAK-Spielern nicht ahndete. Den Roten war es egal, allen voran David Peham. Der eingewechselte Stürmer sorgte in der 88. Minute für den 3:0-Endstand.