Was im Endeffekt zählt, sind Resultate. Die unterschiedliche Wahrnehmung zwischen einem Reifeprozess und Ergebnissen lässt sich am Ende des Tages im Profisport nicht leugnen. Schnelllebigkeit ist jener Faktor, der sich in jede Richtung drehen kann. Dass Ambitionen im Laufe einer Saison umschlagen, ist eine logische Konsequenz.