Der GAK macht Ernst mit den Aufstiegsambitionen. Nach Bogdan Viunnyk und Lenn Jastremski verpflichten die Rotjacken den dritten Leihspieler. Dabei schlägt Sportdirektor Dieter Elsneg wie schon bei Jastremski wieder bei Bayern München II zu.

Der 19-jährige Torwart Shaoziyang Liu, der zuletzt an Austria Klagenfurt ausgeliehen war, komplettiert das Torhütergespann rund um Jakob Meierhofer und Christoph Nicht. "Mit Liu konnten wir unser Tormannquartett komplementieren", wird Elsneg in einer Aussendung zitiert. Mit dem 1,91 Meter großen Chinesen freut sich Elsneg auf "einen jungen, talentierten Torhüter. Vielen Dank an Bayern München für die guten Gespräche und die tolle Abwicklung von den Transfers von Lenn und Liu."