Der GAK hat in den vergangenen Tagen mit der Zahl 99 bei ihren Fans ebenso für Aufmerksamkeit wie auch für Fragezeichen in den Köpfen gesorgt. Die Lösung wurde jetzt präsentiert. Die Rotjacken haben sich mit dem 20-jährigen Bogdan Viunnyk verstärkt. Der Ukrainer gehört Schachtar Donezk und spielte zuletzt beim FC Zürich, unter anderem auch in der Europa League. "Bogdan hat trotz seines jugendlichen Alters schon auf sehr hohem Niveau gespielt. Mit seiner guten Geschwindigkeit, seiner Technik und seinem Abschluss wird er unserem Spiel sehr guttun. Ich freue mich, dass Bogdan sich entschieden hat, zu uns zu kommen", sagt Sportdirektor Didi Elsneg.

Didi Elsneg mit Bogdan Viunnyk © GAK

Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, befand sich der Spieler gerade im Trainingslager in der Türkei, von wo er dann Kontakte zum FC Zürich knüpfte, wo er erst in der U21-Mannschaft und dann ab Sommer 2022 bei den Profis spielte. 14 Einsätze hat er zu Buche stehen, darunter auch in der Europa League gegen PSV Eindhoven und den FC Arsenal.

Viunnyk ist nach Lenn Jastremski (FC Bayern) der nächste Stürmer, der die Grazer verstärkt. Erstmals wird man den Ukrainer im Testspiel am Samstag (11. Februar, 15 Uhr) in Weinzödl gegen Celik Zenica sehen.