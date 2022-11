1200 Zuschauer sind am Halbfinaltag des Wörthersee Cups in die 28 Black Arena gekommen. Im ersten Spiel sind die Austria Klagenfurt und der GAK aufeinandergetroffen. Die Gastgeber setzten sich mit 2:1 durch. Im Vergleich zum letzten Bundesliga-Match des Jahres sechs Tage zuvor gegen Red Bull Salzburg (0:1) veränderte der Trainer seine Startelf auf fünf Positionen. Phillip Menzel, Thorsten Mahrer, Maximiliano Moreira, Christopher Cvetko und Markus Pink wurden durch Marco Knaller, Nikola Djoric, Nicolas Wimmer, Christopher Wernitznig und Jonas Arweiler ersetzt.

Die Klagenfurter waren gleich von Beginn an drückend überlegen und drängten die Grazer in die eigene Hälfte. Christopher Wernitznig sorgte für die Führung. Die Hausherren fühlten sich nach ihrer überzeugenden Vorstellung in der ersten Hälfte offenbar zu sicher, denn sie wurden wenige Sekunden nach Wiederbeginn kalt erwischt. GAK-Stürmer Danijel Kalajdzic (46.) drückte den Ball völlig unbedrängt aus sechs Metern zum Ausgleich ins Netz. Die Klagenfurter zeigten sich allerdings unbeeindruckt, schlugen im direkten Gegenzug zurück: Wernitznig flankte mit viel Gefühl, Arweiler (47.) köpfte zum 2:1 ein.

Der lange Zeit nicht spielberechtigte Sebastian Soto feierte in Minute 72 sein Debüt für die Waidmannsdorfer. Tormann Marco Knaller verletzt sich in Halbzeit eins am Rücken und musste ausgetauscht werden.

Im zweiten Halbfinale setzte sich der Drittliga-Sechste TSV 1860 München im deutschen Duell nach einem Last-Minute-Treffer zum 3:3 im Elfmeterschießen gegen Hertha BSC durch. Damit bekommt es Austria-Trainer Peter Pacult mit seinem Ex-Klub zu tun. Das Halbfinale steigt am Sonntag um 14 Uhr, das Finale um 16 Uhr.