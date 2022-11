"Vielleicht war einfach das Timing schlecht“, meint Gernot Messner. Was viele nicht wissen: Der Spittaler absolvierte mit 19 Jahren Probetrainings bei den englischen Fußball-Klubs Arsenal London und Nottingham Forest. „Scouts haben mich damals im Cup-Achtelfinale gegen Salzburg unter die Lupe genommen.“ Und so startete sein Auslandsabenteuer. „Nottingham wurde in dieser Phase ein Transferverbot auferlegt, sodass ich bei Arsenal gelandet bin. Dort spielten seinerzeit Dennis Bergkamp und Marc Overmars. Doch leider kam es nicht zu einem Vertrag.“