"Es wird viel schwieriger, als die meisten erwarten", sagte GAK-Sportchef Dieter Elsneg vor dem Auswärtsspiel in der 9. Runde der 2. Liga beim bis dahin noch sieglosen Rapid II. Am Ende sollte er Recht behalten, anstelle des Sprungs an die Tabellenspitze setzte es in Hütteldorf eine klare 0:3-Niederlage. Knackpunkt dabei war die Gelb-Rote Karte für Stürmer Levan Eloshvili nach einer Stunde, als dieser bereits vorverwarnt für eine Schwalbe im gegnerischen Strafraum seine zweite Gelbe Karte gesehen hatte.

Schon davor waren die jungen Rapidler aber in Führung gegangen, nachdem eine relativ ereignislose erste Hälfte - Paul Kollers vermeintlicher Treffer nach Liendl-Freistoß zählte wegen einer Abseitsstellung nicht (30.) - torlos geendet hatte. Moritz Oswald bezwang Jakob Meierhofer zur 1:0-Führung der Wiener, Tobias Hedl traf dann kurz vor dem Ausschluss nur die Latte.

Nach der Roten Karte hatte der GAK jegliche Kontrolle über das Spiel verloren, Enes Tepecik (67.) und Nicolas Binder (77.) besorgten den letztlich klaren Endstand. Die Rotjacken sind damit zumindest bis Sonntag Fünfter, drei Punkte hinter Tabellenführer Amstetten.