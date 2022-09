Beim GAK liefen die Feierlichkeiten zum 120-jährigen Vereinsjubiläum gestern noch bis tief in die Nacht, die Feierlaune soll auch in Kapfenberg nicht getrübt werden. Um 10.30 Uhr (Treffpunkt 10 Uhr, Shopping Nord) gibt es einen Autokorso in die Obersteiermark, die Rotjacken dürfen wieder auf gut 400 mitreisende Fans zählen.