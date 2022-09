120 Jahre GAK – dies wird am GAK-Platz gefeiert. Am heutigen Freitag (ab 15 Uhr) gibt es Nachwuchsfußball, um 19 Uhr treten die "Uptown Monotones" auf. Am Samstag ab 9.30 Uhr finden unter anderem ein Turnier der Fanklubs und ein Damen-Match statt, abends gibt es Livemusik. Zu Gast ist Ex-Trainer Hans-Ulrich Thomale. Am Sonntag steigen ein Frühschoppen und später das Auswärtsspiel in Kapfenberg.

Hier das Programm (auf + klicken):