2. Liga GAK

Mannschaft, Funktionäre und Fans des GAK hat in den vergangenen Jahren viele Plätze gesehen und einiges erlebt. Seit dem ersten Testspiel des neu gegründeten Vereins am 3. Juli 2013 haben die Athletiker zwischen 1. Klasse und Regionalliga gefühlt die gesamte Steiermark bereist, doch so ein Spiel wie nun in der 2. Liga hatten die Grazer noch nie: ein Geister-Heim-Spiel in Gleisdorf. Zum - durch die Corona-Pandemie verursachten - bereits dritten Saisonauftakt empfing der GAK die Austria aus Lustenau im Solar-Stadion und damit 35 Autofahrminuten von der "Heimat" in Weinzödl entfernt. Die Grazer beantragten die Austragung der Heimspiele in Gleisdorf, um Kosten zu sparen. Die eigentliche Heimstätte, die Merkur Arena in Graz, wäre wesentlich teurer gekommen - sie ist übrigens nur 20 Autobahn-Minuten entfernt.

Für Trainer Gernot Plassnegger - er war auch am 3. Juli 2013 beim 1:4 gegen Ligist der Übungsleiter der Athletiker - war es auch das Spiel gegen den Ex-Klub. "Es ist schön, bekannte Gesichter wiederzusehen", sagt der Trainer, "auch mit Masken. Wir haben uns ja im Guten getrennt." Plassnegger nutzt die verbleibenden Spiele, um seine Mannschaft für die kommende Saison aufzubauen - Christoph Weissenbacher, Alexander Rother und Dominik Derrant werden den GAK verlassen, die Verträge von Gerald Nutz und Philipp Wendler laufen aus (sollen aber verlängert werden) und Dieter Elsneg ist auf dem Weg zurück zu alter Form.