2. Liga GAK spielt in Gleisdorf - Steirer acht Mal zu sehen

GAK und Lafnitz dürfen gemeinsam mit Austria Klagenfurt und Ried jubeln: In den ersten fünf Runden der Zweiten Liga sind alle vier Vereine drei Mal auf ORF Sport Plus zu sehen.

© GEPA pictures

Die Runden 20 bis 25 sind in der Zweiten Liga terminisiert und damit ist auch klar, wer wann und wie oft auf ORF Sport Plus zu sehen sein wird. Zufrieden sein darf der GAK: Drei Mal sind die Roten aus Graz im Fernsehen zu sehen. Gleich zum Auftakt gegen Austria Lustenau (6. Juni, 20.25 Uhr), am 21. Spieltag gegen die SV Ried (10. Juni, 18.30 Uhr) und am 24. Spieltag gegen den Tabellenzweiten aus Klagenfurt (23. Juni, 18.30 Uhr). "Das ist sehr erfreulich für uns und dadurch können unsere Fans ein paar Spiele mitverfolgen", sagt Manager Matthias Dielacher, "es ist auch eine gute Chance für uns, den Sponsoren für ihr Vertrauen, etwas zurückzugeben."