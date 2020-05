Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der GAK jubelte 2000 über den Cuptitel ©

Mit Sakko, Hemd und Krawatte tauchte er an der Seitenlinie auf, bei der Bundeshymne der Republik Österreich vor dem Anpfiff griff er sich natürlich aufs Herz. Werner Gregoritsch hatte irgendwie geahnt, dass der 16. Mai 2000 etwas Besonderes werden sollte. Für ihn und seinen GAK. 120 Minuten und ein Elfmeterschießen später war es dann auch so. Gregoritsch holte mit den GAK den Cup-Titel, den zweiten in der Klubgeschichte, den ersten in seiner Karriere als Bundesliga-Trainer.