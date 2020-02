Der GAK legt heute in der zweiten Liga los. David Preiß hat drei neue Spieler in der Startaufstellung.

GAK vs. FAC

Kapitän Marco Perchtold ist wieder von Beginn an mit dabei © GEPA pictures

Der GAK bittet heute den FAC zum ersten Liga-Tanz im Kalenderjahr 2020. Mit einer Matinee um 10.30 geht es los und bei den Athletikern sind drei neue Spieler in der Startelf. Trainer David Preiß hat Christoph Nicht im Tor aufgestellt und schenkt auch Mittelfeldmann Slobodan Mihajlovic das Vertrauen. Josef Weberbauer rutschte kurzfristig auch noch in die Startelf, denn Lukas Graf verletzte sich beim Aufwärmen. Das erste Spiel in Wien ging mit 0:2 verloren. Damals haderten die Grazer mit der Leistung des Schiedsrichters. Bei einer Tor-Entscheidung sei er ebenso falsch gelegen, wie bei einem nicht gegebenen Ausschluss.