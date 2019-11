Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ferdinand Feldhofer (Lafnitz) © GEPA pictures

Der SV Lafnitz ist in dieser Saison im eigenen Stadion bislang nicht in die Gänge gekommen. In der Heimtabelle nehmen die Oststeirer nach sieben absolvierten Spielen den vorletzten Rang ein (ein Sieg, drei Remis, drei Niederlagen) – doch zugleich hat der heutige Derby-Gast GAK in der Fremde alles andere als eine schöne Bilanz vorzuweisen: Die Grazer liegen in der Auswärtstabelle an 14. und drittvorletzter Stelle (zwei Siege, ein Remis, vier Niederlagen). Heute (10.30 Uhr) gibt es in Lafnitz das Duell der beiden Steirerteams, das damit auch ein Duell gegen die eigenen Unserien ist.