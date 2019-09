In der zweiten Runde des ÖFB-Cups war für den GAK Endstation: Die "Rotjacken" unterlagen Innsbruck zu Hause mit 1:2.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der GAK ging in die Knie © APA/ERWIN SCHERIAU

Das war's! Der GAK scheitert in der zweiten Runde des ÖFB-Cups an Wacker Innsbruck! In der Grazer Merkur-Arena führten die Tiroler zur Pause mit 2:0, der Anschlusstreffer des Gastgebers kam zu spät, Innsbruck siegte mit 2:1.

Mehr in Kürze.

Die Partie im Liveticker zum Nachlesen!

Die weiteren Steirer-Partien im Überblick.