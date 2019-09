Facebook

Der GAK wird seine Heimspiele nicht mehr im heimeligen Weinzödl austragen, sondern in der Merkur Arena in Liebenau © GEPA pictures

Der GAK ist wieder in Liebenau zu Hause - der Ausbau des Stadions in Weinzödl ist endgültig vom Tisch. Dieses Stück wird am Donnerstag im Gemeinderat eingebracht. Alle Heimspiele der Athletiker finden damit in der Merkur-Arena statt. Der Grund ist schnell erklärt: „Es wäre sinnlos, in die Brauchbarmachung für die Zweite Liga zu investieren, wenn es dafür ohnehin ein Stadion in Graz gibt“, so Michael Wildling, Büroleiter des Sportstadtrats Kurt Hohensinner.