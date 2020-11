Facebook

Markoutz (rechts) will gegen Ex-Kollege Becirovic und den FAC wieder jubeln © GEPA pictures

Mit dem Siegen klappt es in der Fremde bei der Austria Klagenfurt in dieser Saison noch so gar nicht. In der Liga gab es bisher keinen vollen Erfolg, lediglich in der zweiten Cuprunde feierte man in Lafnitz ein 4:2. Soll im Pokal-Achtelfinale noch nicht Endstation sein, muss man genau daran heute anknüpfen. Gegner ist der Floridsdorfer AC. Die Wiener konnten in der 2. Liga zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen holen, stehen in der Tabelle etwas überraschend auf Platz sieben. „Die haben eine gute, kompakte Mannschaft zusammenbekommen, sind ein gefährlicher Gegner. Wir müssen hellwach sein und endlich 90 Minuten unser Spiel durchziehen, um den Sieg zu holen“, sagt Austria-Stürmer und Ex-FACler Oliver Markoutz.