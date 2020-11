Facebook

Austria geriet wieder ins Stolpern © GEPA pictures

Der Knoten will bei der Klagenfurter Austria auswärts einfach nicht aufgehen. Beim GAK gab es auch im fünften Versuch keinen Sieg sondern das vierte Unentschieden. Und wieder gab es in der absoluten Schlussphase den Gegentreffer zum 1:1. Dabei hatte alles so gut begonnen. Aber der Reihe nach: Nach einer Trauerminute für die Opfer des montäglichen Terroranschlages in Wien machten die Waidmannsdorfer von Beginn an Dampf. Schon nach fünf Minuten klopfte Oliver Markoutz nach Pass seines Sturmpartners Markus Pink am Außennetz an. Die nächste Topchance vernebelte Philipp Hütter aus kurzer Distanz, auch Pink brachte die Kugel im Nachsetzen nicht an GAK-Keeper Christoph Nicht vorbei (10.).