Ivan Saravanja (links) ist bei Austria Klagenfurt in der Defensive nicht mehr wegzudenken © GEPA pictures

Wenn ein Coach nach einem Training über Kopfschmerzen klagt, kann es konkret nur zwei Ursachen geben. Entweder die Spieler gehen ihm aus oder er hat die Qual der Wahl. Bei Austria Klagenfurt trifft die zweite Variante zu. Primär im Mittelfeld sowie in der Defensive verfügt Robert Micheu über ein sogenanntes Überangebot. Die Viererkette in der Verteidigung will der Globasnitzer aufgrund der zuletzt erbrachten Leistungen nicht modifizieren. An Kosmas Gkezos, Thorsten Mahrer, Ivan Saravanja sowie Maxi Moreira will er nicht rütteln. „Gkezos und Moreira sind Mentalitätsmonster, nur bei den Roten Karten darf Gkezos, der sich rechts super entwickelt hat, etwas ruhiger werden. Mahrer und Saravanja, der stark attackiert und in die Zweikämpfe geht, sind technisch die versiertesten. Beim 5:0 gegen den FAC und dem 3:0 gegen Amstetten hat man gesehen, dass die vier so gut wie nichts zulassen“, erzählt Micheu.