Austria Klagenfurt und der Floridsdorfer AC sind bestürzt über die Ereignisse vom Montag in Wien. Es wird mit Trauerflor gespielt, 90 Minuten lang will man sich aber auf das runde Leder konzentrieren.

© GEPA pictures

Mit großem Schock nahm man im Lager der Klagenfurter Austria den fürchterlichen Terroranschlag in Wien am Montagabend zur Kenntnis. "Das ist ganz furchtbar was da passiert ist, es war heute natürlich auch vereinzelt Thema", verrät Austria-Trainer Robert Micheu. Froh ist man, dass man nicht in Wien sondern im niederösterreichischen Lindabrunn genächtigt hat. "Wir wollten wegen Corona sowieso außerhalb Wiens ein Quartier aufschlagen. Jetzt kam auch noch das. Wären wir in der Stadt untergebracht gewesen, hätte das sicher für Aufregung sorgen können", so Micheu.