Austria vor Cup-Achtelfinale"Wir werden dem FAC die nächste Ladung verpassen"

Sahanek (links) soll heute zu Fall gebracht werden. Austrias Mahrer fehlt allerdings aufgrund einer Magen-Darm-Grippe © GEPA pictures

"Am liebsten wäre mir, um ehrlich zu sein, der FAC als Auftaktgegner“, verriet Austria-Kapitän Markus Rusek Anfang August vor der ÖFB-Cup-Auslosung. Damals ging sein Wunsch zwar nicht in Erfüllung, im heutigen ÖFB-Cup-Achtelfinale ist es allerdings so weit. „Der kürzliche 5:0-Heimerfolg gegen den FAC in der Meisterschaft war eine große Genugtuung, aber wir wollen ihnen heute die nächste Ladung verpassen“, kennen die Klagenfurter absolut keine Gnade.