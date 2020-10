Facebook

© GEPA pictures

SK Austria Klagenfurt erfuhr die neue Covid-19-Verordnung direkt nach seinem 3:0-Heimerfolg gegen Amstetten. Zwei Heimspiele betrifft es laut aktuellen Ereignissen die Violetten bis Ende November (20.11. Innsbruck und 28.11. A. Lustenau). "Von den Partien her ist es überschaubar. Es ist natürlich sehr schade, wenn wieder Geisterspiele auf uns warten, vor allem die Fans haben jetzt wirklich gemerkt, dass wir schönen Fußball spielen und dass wir auf einem guten Weg sind. In unserer Lage wissen wir was auf uns zukommt", sagt Sportdirektor Matthias Imhof und fügt hinzu, "dass es im Moment noch viel schwieriger wird regionale Sponsoren zu finden, weil viele nicht die Werbebande für den TV brauchen. Da werden wir versuchen andere Lösungen zu finden. Ich bin aber überzeugt, dass wir gut aufgestellt sind und diese Zeit gut überstehen. Mal schauen welche Unterstützungen es noch vom Staat oder der Bundesliga gibt". Klar ist, der Verein will Schritt für Schritt etwas aufbauen.