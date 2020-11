Facebook

Am 24. Juli verlor die Austria in Amstetten 1:2 und damit auch den Aufstieg. Am Samstag (14.30) kommt es in Klagenfurt zum Wiedersehen © (c) GEPA pictures/ Manuel Binder

Was haben Liefering, Dornbirn und Amstetten gemeinsam? Gegen diese drei Teams konnte die Austria in den vergangenen Saisonen nicht gewinnen. Zumindest die Scharte gegen die Niederösterreicher kann heute ausgewetzt werden. Mit Amstetten gastiert heute auch jene Mannschaft im Wörthersee-Stadion, gegen die man in der abgelaufenen Saison letztendlich die Meisterschaft verspielte.

Darüber wollen die Violetten aber keine Worte mehr verlieren. Wichtiger ist die Gegenwart. „Und da muss es uns gelingen, eine Siegesserie zu starten“, sagt Trainer Robert Micheu. Auswärts ließen die Waidmannsdorfer mehrmals unnötig Punkte liegen, zumeist durch individuelle Fehler in der Schlussphase. „Die gilt es abzustellen.“

Gkezos als Rechtsverteidiger

In der Defensive dabei mithelfen soll wieder Kosmas Gkezos. Der Grieche fehlte zuletzt beim 1:1 in Kapfenberg wegen einer Sperre. Der 28-Jährige wurde in der heurigen Saison von Micheu umfunktioniert. Nachdem Philipp Hütter und Florian Freissegger verletzt ausgefallen waren, stellte Micheu den Innenverteidiger rechts in der Viererkette auf – und bewies damit einmal mehr ein goldenes Händchen. Der 28-Jährige überzeugte nicht nur in der Defensive, er zeigte auch ungeahnten Offensivdrang. Die Bilanz des Teams mit Gkezos als Flügelflitzer: Zwei Siege, ein Unentschieden, 11:4 Tore.

„Wir sind sehr froh, dass ‚Makis‘ in den Kader zurückkehrt. Zum einen, weil er richtig gut drauf ist. Zum anderen, weil er sich in den vergangenen Monaten noch einmal weiterentwickelt hat und zu einem Leader der Mannschaft gereift ist“, sagt Micheu, der in der Defensive nun die Qual der Wahl hat. Gkezos könnte weiterhin rechts, aber auch im Zentrum verteidigen. Doch sowohl Herbert Paul als auch Ivan Saravanja haben ihre Aufgaben erfüllt. „Es ist immer besser, Optionen zu haben. So kann sich keiner ausruhen“, betont der Trainer.

Im Stadion gibt es nur Wasser

Wegen Corona gibt es heute einige Regeln. Bis zu 1500 Fans dürfen ins Stadion. Die Tageskassen Nord und West öffnen um 12.30 Uhr. Aufgrund einer temporären Covid-19-Teststrecke des Landes bleibt die Kassa Süd weiterhin gesperrt.

An der Kassa West wird ab 11 Uhr ein Stand aufgebaut, an dem frisch aufgebackene Laugenbrezeln verkauft werden. Diese dürfen mit ins Stadion genommen, aber erst am Sitzplatz verzehrt werden. Die Kioske im Stadion können zwar geöffnet werden, auf Anordnung der Behörden darf allerdings ausschließlich Wasser ausgeschenkt werden. Zudem besteht auch am Sitzplatz weiterhin Maskenpflicht.