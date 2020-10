Facebook

Markus Rusek (rechts) © GEPA pictures

Die Profis der Austria Klagenfurt können heute (18.30 Uhr) zum Match in der 2. Liga beim SV Lafnitz antreten. Zwar hat der PCR-Test am Mittwoch nach Benjamin Hadzic einen weiteren positiven Befund bei Markus Rusek ergeben, doch alle anderen Trainer, Betreuer und Spieler wurden negativ getestet – und diese Ergebnisse am Freitag noch ein weiteres Mal bestätigt.

Damit stand dem zweiten Trip innerhalb einer Woche in die Steiermark nichts im Wege. „Hinter uns liegen turbulenten Tage. Aber damit muss man sich in der aktuellen Situation abfinden. Die Burschen haben konzentriert gearbeitet und sind auf die Partie in Lafnitz fokussiert“, betont Robert Micheu, der neben Hadzic und Kapitän Rusek auf Julian von Haacke (Kreuzbandriss) und Florian Freissegger (Daumenbruch) verzichten muss.

ÖFB-Cup-Achtelfinale Heute wurde bekannt gegeben, wann die Waidmannsdorfer gegen den FAC um den Einzug in ÖFB-Cup-Viertelfinale spielen - und zwar am Dienstag, den 3. November (20.25 Uhr).

Hütter wieder fit

Wieder einsatzbereit ist Philipp Hütter, der zuletzt fünf Pflichtspiele wegen eines Muskelfaserrisses verpasste, sich im Training aber in starker Verfassung präsentierte. Zudem steht Last-Minute-Zugang Herbert Paul erstmals im Aufgebot der Waidmannsdorfer. „Die Ausfälle sind bitter, aber das ist nicht zu ändern. Wir haben einen starken Kader, das soll sich jetzt auszahlen“, so Micheu.

Anführer Rusek befindet sich mit seiner Familie in häuslicher Quarantäne, wird das Spiel in Lafnitz als Fan vor dem TV verfolgen. „Natürlich ist sehr bitter, dass ich nicht auf dem Platz stehen kann. Zumal es mir sehr gut geht und ich überhaupt keine Symptome habe. Aber die Gesundheit geht immer vor und ich bin davon überzeugt, dass die Jungs das auch ohne mich packen.“