Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Julian von Haacke fällt die gesamte Saison aus © GEPA pictures

"Die Kreuzbandriss-Diagnose von Julian von Haacke ist den Spielern gestern beim Training in die Knochen gegangen. Doch da die Burschen so tolle Charaktere sind, werden sie heute für Julian spielen. Generell ist die Mannschaft extrem gut drauf. Kosmas Gkezos hat muskuläre Probleme und Florian Freissegger fehlt noch nach seinem Fingerbruch", verriet Austria-Co-Trainer Martin Lassnig, der in den vergangenen drei Tagen das Kommando übernahm, da Chefcoach Robert Micheu den nächsten Teilkurs der Pro-Lizenz-Trainerausbildung absolvierte. Allerdings nicht wie geplant in Lindabrunn, sondern von Kärnten aus. Da Benjamin Hadzic am Montag positiv auf Corona getestet wurde, musste der Globasnitzer nach wenigen Stunden zurück in die Heimat.