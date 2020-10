Facebook

Die Lage im heimischen Fußball spitzt definitiv zu. Derzeit gibt es beim 2. Liga-Tabellenführer offene Fragen. Austria-Klagenfurt-Coach Robert Micheu sollte eigentlich bis heute den Teilkurs der Pro-Lizenz-Trainerausbildung in Lindabrunn absolvieren, doch es kam alles anders als gedacht. Da Benjamin Hadzic am Montag positiv auf Corona getestet wurde, musste der Globasnitzer nach wenigen Stunden zurück in die Heimat. "Ich bin ja Kontaktperson I und deshalb ging es für mich sofort zurück. Sandro Zakany hat mich abgeholt, da ich mich nicht in den Zug setzen durfte. Laut Liga-Konzept müssen nach so einem Vorfall alle in Heimquarantäne. Das heißt, die Burschen müssen direkt von daheim auf den Trainingsplatz und retour. Wir dürfen uns quasi nur in dieser Blase bewegen", sagt der 45-Jährige, der die Trainerausbildung derzeit über das Zoom-System durchführt.