Benjamin Hadzic (links) © GEPA pictures

Benjamin Hadzic stand am vergangenen Freitag im ÖFB-Cupspiel in Lafnitz (4:2) nicht im Kader und hatte seither auch keinen Kontakt zu Trainer- und Betreuerstab sowie der Mannschaft. Alle anderen Personen weisen einen negativen Corona-Test auf. Nach Rücksprache zwischen Teamärztin Dr. Christiane Loinig und den zuständigen Behörden haben sich die Violetten in häusliche Quarantäne begeben. Der Trainingsbetrieb darf fortgesetzt werden, in dieser Woche wird noch ein weiterer PCR-Test durchgeführt. Fällt auch dieser durchgehend negativ aus, kann die Zweitliga-Partie am Freitag (18.30 Uhr) beim SV Lafnitz stattfinden. Verband und Liga sind von den Verantwortlichen des Klubs umgehend informiert worden.