Cup: FAC - Austria"Die Burschen werden heiß sein"

Als Wunschkandidaten im Cup-Achtelfinale hatte sich Austria Klagenfurt einen vermeintlich leichten Gegner oder ein Kaliber wie Rapid Wien daheim gewünscht. Geworden ist es letztlich der FAC. Jene Mannschaft, die Ried zum Aufstieg in die Bundesliga verhalf, und jenes Team, das die Violetten heuer in der Liga bereits mit 5:0 aus dem Stadion schoss. „Für mich als Trainer ist so ein Gegner motivationstechnisch eine Auflage, denn dass meine Burschen richtig heiß in diese Partie gehen werden, ist klar, trotzdem seh ich die Chancen 50:50. Wenn wir das überstehen und Losglück haben, kann viel passieren“, sagt Austria-Coach Robert Micheu, der verriet, dass Florian Freissegger und Philipp Hütter den Waidmannsdorfern wieder zur Verfügung stehen.