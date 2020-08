Facebook

Geknickt: der zweifache Torschütze Florian Jaritz © APA

9:0 schoss Ried den FAC in der letzten Runde der 2. Liga vom Feld und stieg somit in die Fußball-Bundesliga auf. Ein Resultat, das definitiv Fragen aufwirft und so auch bei Vizemeister SK Austria Klagenfurt. "Als Erstes muss ich sagen, dass uns Wacker Innsbruck bis zu unserem zweiten Treffer absolut nichts geschenkt hat. Ich bin darüber immens enttäuscht, dass man in einer professionellen Liga so ein Resultat wie bei Ried sieht und da offensichtlich keine Gegenwehr vorhanden war. Ganz klar ein bitterer Beigeschmack", sagt Austria-Klagenfurt-Präsident Ivo Peric.