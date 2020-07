Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Los geht's! Wer zündet das Offensiv-Spektakel früher? Erstes Abtasten ist angesagt. Ein Blick nach Ried muss natürlich erlaubt und da gehen die Oberösterreicher bereits nach wenigen Minuten in Führung. Was ist da los? Ried führt bereits 2:0. Im Wörthersee-Stadion fehlt es noch an Torchancen. Das muss jetzt was passieren. Erste gute Möglichkeit für die Austria nach elf Minuten, Pecirep knapp drüber. Elfmeter in Ried und auch der ist drinnen: 3:0. Ball kommt in die Mitte. Der aufgerückte Kennedy verlängert den Ball, aber leider drüber. Klagenfurt kommt zwar immer besser ins Spiel. Pecirep zieht aus über 20 Metern ab. Noch immer keine Tore.

Aufstellung Austria: Zan Pelko; Scott Fitzgerald Kennedy, Maximiliano Moreira, Florian Freissegger, Philipp Hütter, Ivan Saravanja; Patrick Greil, Okan Aydin; Darijo Pecirep, Oliver Markoutz, Petar Zubak.

Die hartgesottenen Austria Fans vor dem Stadion Foto © KK

Ein Titel ist den Violetten nicht zu nehmen. Zan Pelko setzte sich in der Kategorie „bester Tormann der Saison“ durch. Der Slowene hat einen großen Anteil daran, dass Austria Klagenfurt die zweitwenigsten Gegentreffer der Liga kassiert hat. Der 29-Jährige hat in dieser Saison zudem alle Spiele bestritten. Trainer Robert Micheu schnappt sich bei den „besten Trainern der Saison“ Silber, ebenso wie Okan Aydin beim „besten Spieler“. Der Top-Torschütze der Klagenfurter, Oliver Markoutz, landetet auf Platz vier.