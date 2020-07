Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/GERT EGGENBERGER (GERT EGGENBERGER)

Los geht's! Wer zündet das Offensiv-Spektakel früher? Erstes Abtasten ist angesagt. Ein Blick nach Ried muss natürlich erlaubt und da gehen die Oberösterreicher bereits nach wenigen Minuten in Führung. Was ist da los? Ried führt bereits 2:0. Im Wörthersee-Stadion fehlt es noch an Torchancen. Das muss jetzt was passieren. Erste gute Möglichkeit für die Austria nach elf Minuten, Pecirep knapp drüber. Elfmeter in Ried und auch der ist drinnen: 3:0 nach nur zwölf Minuten. Ball kommt in die Mitte. Der aufgerückte Kennedy verlängert den Ball, aber leider drüber. Klagenfurt kommt zwar immer besser ins Spiel. Pecirep zieht aus über 20 Metern ab. Noch immer keine Tore.

Und es kommt noch dicker: 4:0 für Ried. Es sind erst 20 Minuten gespielt. Der FAC lässt sich quasi abschießen, in Klagenfurt ist die Partie sehr umkämpft - Wacker lässt sich nicht abschießen. Greil mit einem Distanzschuss, aber die großen Torchancen bleiben einfach aus. Man müsste sechs Tore schießen, quasi aussichtslos. Dafür steht es in Ried schon 5:0.

Können es Von Haacke und Jaritz richten? Die Aufgabe ist unlösbar. Aber Jaritz ist es der die Violetten zumindest mit 1:0 in Führung bringt. Starke Vorarbeit von von Haacke, der an einem Muskelfaserris laboriert. Pause!

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts am Geschehen. Die Waidmannsdorfer haben das Spiel fest im Griff. Oliver Markoutz erhöhte schließlich in der 51. Minute auf 2:0. Nach dem Zwei-Tore-Vorsprung agierten die Heimischen aber etwas zu offensiv, sodass sich immer wieder Konterchancen für die Gäste ergaben. Eine davon nützte Atsushi Zaizen zum Anschlusstreffer. In der 64. Minute nahm Robert Micheu erneut einen Doppelttausch vor. Nur fünf Miuten nach seiner Einwechslung sorgte Benjamin Hadžić wieder für klare Verhältnisse. Aydin und Kapitän Sandro Zakany per Elfmeter schraubten kurze Zeit später das Resultat sogar auf 5:1. Allerdings vergebens: Denn die Oberösterreicher liegen bereits mit 7:0 vorne.

Vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit erhöhte Jaritz sogar noch auf 6:1, doch das Rennen um den Aufstoeg ist längst entschieden. Im Parallelspiel steht es bereits 9:0 für die Oberösterreicher.

Aufstellung Austria: Zan Pelko; Scott Fitzgerald Kennedy, Maximiliano Moreira, Florian Freissegger, Philipp Hütter (56. Sandro Zakany), Ivan Saravanja; Patrick Greil (64. McMoordy King Hüther), Okan Aydin; Darijo Pecirep (36. Julian von Haacke), Oliver Markoutz (64. Benjamin Hadžić), Petar Zubak (36. Florian Jaritz).

Die hartgesottenen Austria Fans vor dem Stadion Foto © KK

Ein Titel ist den Violetten nicht zu nehmen. Zan Pelko setzte sich in der Kategorie „bester Tormann der Saison“ durch. Der Slowene hat einen großen Anteil daran, dass Austria Klagenfurt die zweitwenigsten Gegentreffer der Liga kassiert hat. Der 29-Jährige hat in dieser Saison zudem alle Spiele bestritten. Trainer Robert Micheu schnappt sich bei den „besten Trainern der Saison“ Silber, ebenso wie Okan Aydin beim „besten Spieler“. Der Top-Torschütze der Klagenfurter, Oliver Markoutz, landetet auf Platz vier.