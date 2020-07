Austria Klagenfurt"Wir haben uns in eine Scheiß-Situation gebracht"

Austria Klagenfurt verlor in Amstetten, Ried gewann in Horn. Damit geht es am letzten Spieltag um jedes einzelne Tor.

© GEPA pictures

Was für ein Nervenspiel in der vorletzten Runde der 2. Liga. Austria Klagenfurt (Standard-Spezialist Julian von Haacke fehlte) begann in Amstetten zwar souverän, setzte immer wieder Nadelstiche, auch wenn die ganz großen Torchancen ausblieben. Nach nur fünf Minuten sah Coach Robert Micheu die gelbe Karte wegen Schiedsrichterkritik. Ein schlechtes Omen? Wie aus dem Nichts gelang den Gastgebern die 1:0-Führung. Canadi trat zu einem Freistoß von der rechten Seite an und das Leder schlug ein. Schockstarre war den Kärntnern kurz anzumerken, da die Austria über die gesamte erste Halbzeit die klar tonangebende Mannschaft war. Nervosität lag definitiv in der Luft und eines war klar: Je länger man einem Rückstand hinterherläuft, umso nervöser wird man.