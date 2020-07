Die Austria Klagenfurt stand in der vorletzten Runde der zweiten Liga kurzfristig sogar als Meister fest, am Ende kam es aber anders. Nach einer 1:2-Niederlage in Amstetten fielen die Kärntner auf den zweiten Tabellenplatz zurück.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Okan Aydin und die Austria Klagenfurt mussten sich in Amstetten mit 1:2 geschlagen geben © (c) GEPA pictures/ Manuel Binder

Die Klagenfurter rissen das Tempo zwar gleich zu Beginn an sich, doch die erste große Chance bekamen die Amstettner mit einer starken Einzelaktion - der Abschluss von Alli landete im Außennetz. Keine fünf Minuten waren gespielt und der Schiri zückte die erste gelbe Karte wegen Kritik: Verwarnung für Coach Robert Micheu. Die Violetten machten in einer intensiven Anfangsphase Druck. Kennedy zog aus wenigen Metern ab - knapp vorbei. Und einmal mehr war es "Mittelfeldzauberer" Aydin, der es aus der Distanz versuchte. Der Treffer für Kärnten lag in der Luft, sie hatten Spiel und Gegner absolut unter Kontrolle. Die Möglichkeiten für den Tabellenführer häuften sich, doch auch Greil scheitert am gegnerischen Goalie.

1:0 für Amstetten

Wie aus dem nichts kamen die Niederösterreicher zum zu diesen Zeitpunkt schmeichelhaften 1:0. Canadi trat zum Freistoß an und sorgte für die Führung. Die Niederösterreicher schenkten der Austria nichts. Knapp vor der Pause hatte Precirep noch eine gute Ausgleichsmöglichkeit, doch der Schuss fiel letztlich zu harmlos aus. Auch Markoutz hatte das 1:1 am Fuß, vergab allerdings ebenfalls. Mit der 1:0-Führung für Amstetten ging es in die Pause.



Amstetten - A. Klagenfurt 2:1 (1:0) Tore: Canadi (31.), Peham (87./Elfmeter) bzw. Greil (61.)



Austria: Pelko; Kennedy, Moreira,

K. Gkezos, Hütter; Greil (90. Zubak),

Aydin, Rusek, P. Gkezos (46. Zakany);

Pecirep (75. Saravanja), Markoutz



Gelb-Rot: Stark (97.) bzw. Gkezos (97.)

Ausgleich

Nach Wiederanpfiff schickte Austrias-Cheftrainer Kapitänaufs Feld. Viel Stückwerk und wenig flüssige Aktionen prägten das Spiel der Klagenfurter in den ersten 15 Minuten. Amstetten hielt gut dagegen und gewann die Mehrzahl der Zweikämpfe, von der Austria war nach Wiederbeginn wenig zu sehen.

Dennoch kamen sie in der 61. Minute zum ersehnten Ausgleich. Nach einer Flanke von Okan Aydin köpfelte Patrick Greil zum 1:1 ein. Der Ausgleich verlieh den Klagenfurtern neuen Auftrieb. Plötzlich hatte die Mannschaft von Coach Micheu wieder mehr Spielanteile, drückte auf die erstmalige Führung im vorletzten Spiel der Meisterschaft. In der 83. Minute bekamen die Klagenfurter einen Elfmeter zugesprochen. Aydin trat an, knallte den Ball allerdings an die Latte, es blieb beim Unentschieden.

Besser machten es drei Minuten später die Gastgeber. Per Strafstoß sorgte David Peham souverän für die erneute Führung von Amstetten. In der Schlussminute hatte Petar Zubak aus kurzer Distanz den Ausgleich auf dem Fuß, schoss aber knapp über das Tor.

Der Ausgleich wollte in der hektischen Schlussphase nicht mehr gelingen, es blieb beim bitteren 1:2, das nach dem 3:2 Sieg von Ried gegen Horn gleichzeitig auch das Abrutschen auf den zweiten Platz bedeutete. In der letzten Runde kommt es somit zum Fernduell zwischen der Austria (gegen Wacker Innsbruck) und Ried (gegen den FAC). Beide Teams sind derzeit punktegleich, die Oberösterreicher liegen jedoch aufgrund des um ein Tor besseren Torverhältnisses vor den Klagenfurtern.

Aufstiegskampf: SK Austria oder SV Ried? +

>>> Austria Klagenfurt: Wordraps, Homestory, Umfrage und vieles mehr