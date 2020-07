Austria Klagenfurt gastiert in der vorletzten Runde der 2. Liga in Amstetten.

Geht der violette Traum, der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga, für SK Austria Klagenfurt bereits heute Abend in Erfüllung? Die Kärntner gastieren in der vorletzten Runde der 2. Liga in Amstetten. Bei einem Auswärtssieg und einem Remis von Ried (gegen Horn) wäre der Aufstieg fixiert. Und das nach dem die Mannschaft von Trainer Robert Micheu nach der Coronapause bereits acht Punkte zurücklag.

Bei den Klagenfurtern muss heute Standard-Spezialist Julian von Haacke passen, die Wade zwickt.

Zum Spiel: Die Klagenfurter reißen das Tempo zwar gleich zu Beginn an sich, doch die erste große Chance bekamen die Amstettner mit einer starken Einzelaktion - der Abschluss von Alli landete im Außennetz. Keine fünf Minuten gespielt und der Schiri zückt die erste gelbe Karte wegen Schirikritik: Verwarnung für Coach Micheu. Die Violetten machen in einer intensiven Anfangsphase Druck. Kennedy zieht aus wenigen Metern ab - knapp vorbei.



Aufstellung Austria: Zan Pelko; Scott Kennedy, Maximiliano Moreira, Kosmas Gkezos, Philipp Hütter; Patrick Greil, Okan Aydin, Markus Rusek, Poly Gkezos; Darijo Pecirep, Oliver Markoutz.

Ersatzbank: Rico Sygo, Florian Jaritz, Sandro Zakany, Petar Zubak, Florian Freissegger, Ivan Saravanja, Benjamin Hadzic.

20 Saisonen spielte die Austria bisher in der höchsten Spielklasse, erstmals 1962/63, zuletzt 2003/04. Die Blütezeit waren die 80er mit sieben Saisonen in Folge (1982–1989).

10 Spiele bestritt der FC Kärnten zwischen 2001 und 2004 im UEFA-Pokal. Die Bilanz: vier Siege, zwei Remis, vier Niederlagen. Höhepunkt: die Spiele gegen Feyenoord Rotterdam mit Superstar Robin van Persie.