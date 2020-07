Facebook

Der FC Kärnten holt sich 2001 den Sieg im ÖFB-Cup © GEPA

Die Geschichte der Klagenfurter Austria ist lang, voller Höhen und Tiefen, Tränen, Triumphe und Meilensteine. Den ersten setzten die Waidmannsdorfer am 17. Juni 1962. An jenem Tag, an dem Brasilien mit einem 3:1 über die Tschechoslowakei Weltmeister wurde, stieg die Austria mit Kapitän Freddy Hohenberger als erster Kärntner Klub in die Staatsliga auf – ebenfalls mit einem 3:1, allerdings gegen Radenthein.