Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mario Steiner (Mitte) war der Goldtorschütze beim Cup-Sieg 2001 © GEPA/Raunig

Sie waren 2001 mit 18 Jahren der Pokalheld im Cupfinale, als sich der FC Kärnten gegen Tirol in der Verlängerung zum Cup-Sieger kürte. Welche Erinnerungen sind Ihnen geblieben?

MARIO STEINER: Das ist ziemlich lange her. Ich werde oft darauf angesprochen, dann wird’s mir wieder bewusst, was wir damals erreicht haben. Es war ein Riesenerfolg und eine schöne Geschichte. Wobei so richtig realisiert habe ich das erst Jahre später.