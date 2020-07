Austria -Juniors OÖ 3:0 Wieder Tabellenführer! Markoutz: "Es läuft derzeit, echt cool"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jubel bei der Austria © GEPA pictures

Ried legte am Freitag mit dem 1:0 in Steyr vor, die Austria antwortete im Duell um Platz eins mit einem 3:0 gegen die Juniors OÖ. Bei den Waidmannsdorfern, die in Gedenken an die kürzlich verstorbene Austria-Legende Freddy Hohenberberger mit Trauerflor spielten, ersetzte Kapitän Philipp Hütter in der Innenverteidigung den gesperrten Kosmas Gkezos. Der Grieche feuerte sein Team von der Tribüne aus an, ballte nach 22 Minuten mit lautem Jubelgeschrei die Faust. Juniors-Verteidiger Breuer patzte am Strafraum im Spielaufbau. Okan Aydin luchste ihm den Ball ab, zog in den Strafraum, überhob Gäste-Torhüter Lawal zum 1:0 (22.).