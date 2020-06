Facebook

Die Heimniederlage in der Fußball 2. Liga gegen den GAK ist abgehakt, heute liegt der Fokus rein auf Steyr. Mit einem Auswärtserfolg hat SK Austria Klagenfurt die große Chance wieder den Sprung an die Tabellenspitze zu schaffen - und das nach exakt neun Runden. Zwei Punkte liegen die Violetten aktuell hinter Tabellenführer Ried. Vorsicht ist aber geboten, denn mit drei Siegen und zwei Unentschieden ist Vorwärts Steyr nach der Corona-Pause als einziges Team noch ungeschlagen. Daheim mussten die Oberösterreicher in der gesamten Saison nur acht Treffer hinnehmen.

Abtasten ist in den ersten Minuten bei beiden Teams angesagt. Steyr lässt in der Defensive noch nichts zu. Die Anfangsphase ist hart umkämpft. In Minute sieben der erste gute Torschuss von Greil - der Ball landet allerdings in den Armen des gegnerischen Goalies. Die Austria am Zug, doch wie aus dem Nichts die 1:0-Führung für Steyr durch Yilmaz. Nach Vorarbeit durch Mustecic, verwertet Brandstätter die Hereingabe optimal.

Im Score Steyr-Austria

Aufstellung Austria: Pelko; Moreira, Kennedy, K. Gkezos, P. Gkezos; Saravanja, Von Haacke, Greil; Aydin; Hadzic, Markoutz