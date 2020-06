Nach 2:1-Auswärtssieg"Wir werden jetzt auf eins bleiben und aufsteigen"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jubel bei Greil und Co. © GEPA pictures

Abtasten war in den ersten Minuten bei beiden Teams angesagt. Steyr ließ in der Defensive noch nichts zu, die Anfangsphase hart umkämpft. In Minute sieben der erste gute Torschuss von Greil - der Ball landete allerdings in den Armen des gegnerischen Goalies. Die Austria am Zug, doch wie aus dem Nichts die 1:0-Führung für Steyr durch Yilmaz. Nach Vorarbeit durch Mustecic, verwertete Brandstätter die Hereingabe optimal.